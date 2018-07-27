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Германа Грефа наградят почетным знаком за заслуги перед городом Владимиром
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Германа Грефа наградят почетным знаком за заслуги перед городом Владимиром 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
За эту идею ходатайствовала организация «Станция юных натуралистов „Патриарший сад“. Депутаты также поддержали предложение мэрии. Решение принято большинством голосов.
Власти сообщают, что реконструкция Патриаршего сада, которая закончилась в начале 2018 года, состоялось при благотворительном содействии Сбербанка. Несколько лет подряд руководство банка поддерживает строительство социальных объектов во Владимире. Также Сбербанк является спонсором светомузыкального фонтана, который откроют ко Дню города.
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