Германа Грефа наградят почетным знаком за заслуги перед городом Владимиром 

За эту идею ходатайствовала организация «Станция юных натуралистов „Патриарший сад“. Депутаты также поддержали предложение мэрии. Решение принято большинством голосов.
Власти сообщают, что реконструкция Патриаршего сада, которая закончилась в начале 2018 года, состоялось при благотворительном содействии Сбербанка. Несколько лет подряд руководство банка поддерживает строительство социальных объектов во Владимире. Также Сбербанк является спонсором светомузыкального фонтана, который откроют ко Дню города.