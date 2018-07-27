С начала 2018 года в Люберцах отремонтировали 550 подъездов

Последние семь месяцев были результативными для коммунальщиков Люберцов — за этот период было отремонтировано 550 подъездов, как сообщил на форуме «Управдом» замглавы администрации Александр Маркин . Благоустройство проходило в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Вчера, 26 июля в Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом!, где представители министерства ЖКХ Московской области , сотрудники администрации Люберец Котельников , Дзержинского, Раменского Жуковского , Лыткарина, а также председатели ассоциации многоквартирных домов вместе с местными жителями обсуждали достигнутые результаты программы по благоустройству.

Сейчас отремонтировано только 550 подъездов — это 41,4% от общего количества подъездов, сообщил замглавы администрации Александр Маркин.

Было указано, что в 27 домах не только отремонтировали подъезды, но и благоустроили дворовые территории.

Всего в 2018 году планируют привести в порядок 1329 подъездов.