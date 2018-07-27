Закусочные, цветы и фрукты: мэрия Перми ищет арендаторов мест под киоски и ларьки

Все киоски должны быть выдержаны в едином стиле

Администрация Перми объявила аукционы на аренду площадей для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков и павильонов площадью от 6 до 30 квадратных метров. На этих местах предпринимателям предлагают поставить закусочные и небольшие кафе, отделы по продаже цветов, овощей и фруктов и газетные киоски.

Сейчас власти города объявили аукционы на 210 участков из 382, входящих в принятую ранее схему размещения НТО.

— Все объекты должны быть оформлены в едином стиле, который мы утвердили ранее, — сообщили в администрации. — Подать заявку на аукционы предприниматели могут в электронной форме. Первую часть мест для размещения киосков и павильонов распределят 15 августа.

Подробная информация о том, как заявиться на конкурс, размещена на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка». Также пермяков могут проконсультировать в городском департаменте имущественных отношений по телефону 212-77-24.

В июне власти города утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов. В ней указаны 382 участка, на которых бизнесмены могут поставить киоски, павильоны, палатки, лотки или автоприцепы. Все места, где могут появиться НТО, мы отметили на интерактивной карте.

Также власти Перми заявляли, что снесут незаконно установленные киоски. Их адреса мы тоже отметили на карте.