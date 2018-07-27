Народный промысел, уличные театры и огненное шоу. В День города в Тюмени пройдет более ста мероприятий

Главные площадки празднования 432-й годовщины со дня основания Тюмени , которое состоится в субботу, 28 июля, будут расположены на Цветном бульваре. Здесь пройдут концерты, семейный праздник «Город детства», детский фестиваль творчества «Парад талантов» и другие мероприятия.

Праздничные программы, посвященные Дню города, организуют в сквере депутатов, в сквере «Комсомольский», на площади у технопарка, в сквере Борцов революции, на аллее Молодоженов и других местах массового отдыха, а также на локальных площадках в микрорайонах.

Одним из самых ярких событий праздника обещает стать 13-й международный фестиваль уличных театров «Сны улиц», он начнется в 14 часов в сквере «Комсомольский». Зрителей ждут музыкальные импровизации, клоунада, огненное шоу, мастер-классы, выставки, фотозоны и многое другое. Участие в фестивале примут не только российские театры, но и коллективы из дальнего зарубежья.

На улице Дзержинского по традиции пройдет народное гуляние «Тюмень мастеровая». Здесь будут представлены изделия народного промысла, пройдут мастер-классы по ремеслам. Планируется участие мастеров из Тюмени и соседних городов.

На площади «Солнца» и на площадке у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) состоится ежегодный городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца», посвященный 55-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России

Гостей праздника также ждут городской фестиваль тюменских кофеен «Кофе улиц», гастрономические фестивали «Хлебный базар» и «Барбекю фест», проект в сфере индустрии красоты, моды и дизайна «Модный угол», традиционный татарский праздник «Сабантуй», фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим экспо», «Авто–мотошоу» и многое другое. Завершится праздник фейерверком «Фантазия огня» на Набережной.

Подробную программу праздничных мероприятий можно посмотреть на портале «Тюмень — наш дом».

Напомним, в День города в Тюмени будут изменены схемы движения общественного транспорта. Так, в течение всего дня перекроют участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Луначарского. Маршруты общественного транспорта, следующие в район Дома обороны и обратно, пойдут по Полевой, Ямской, Клары Цеткин, Гранитной, Чернышевского. Воспользоваться общественным транспортом горожане смогут по окончании праздничного фейерверка, который по традиции состоится в 11 часов вечера. От остановки «Университетская» в сторону центра города будет организовано движение маршрутов №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 39, 47, 48, 51, 55, 88. В сторону Дома обороны и ж.р. ДОК « Красный Октябрь » можно будет уехать от остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» автобусами №№ 2, 17, 30, 55.

Фото: pxhere.com