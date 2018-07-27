Ещё
Власти Сочи отреагировали на арест директора концертного зала «Фестивальный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Власти Сочи отреагировали на арест директора концертного зала «Фестивальный» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы города Сочи Ирина Романец прокомментировала арест директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка.
По ее словам, на концертный сезон «Фестивального» арест не повлияет. «Все договоры заключены, команда работает, все нормально. Не понимаем до конца, что произошло, наш Евгений Иванович — очень уважаемый человек, заслуженный. Но мы очень надеемся, что разберутся правоохранительные органы», — цитирует Романец РИА «Новости».
Сейчас назначен исполняющий обязанности директора — это бухгалтер зала. Коллектив продолжает работу в обычном режиме.
Паснюк занимает должность директора концертного зала около 30 лет. Недавно стало известно, что ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Концертный зал «Фестивальный» рассчитан более чем на 2,5 тыс. зрителей и работает с июля 1979 года.
Газета.Ru: последние новости
В Московском планетарии рассказали подробности о двух редких явлениях Московские власти решили снести съемочную площадку "Дома-2" Съемочная площадка "Дома-2" переедет на новое место
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен68
Тысячи крымчан подозревают в измене родине80
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение