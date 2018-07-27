Власти Сочи отреагировали на арест директора концертного зала «Фестивальный»

По ее словам, на концертный сезон «Фестивального» арест не повлияет. «Все договоры заключены, команда работает, все нормально. Не понимаем до конца, что произошло, наш Евгений Иванович — очень уважаемый человек, заслуженный. Но мы очень надеемся, что разберутся правоохранительные органы », — цитирует Романец РИА «Новости»

Сейчас назначен исполняющий обязанности директора — это бухгалтер зала. Коллектив продолжает работу в обычном режиме.

Паснюк занимает должность директора концертного зала около 30 лет. Недавно стало известно, что ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Концертный зал «Фестивальный» рассчитан более чем на 2,5 тыс. зрителей и работает с июля 1979 года.