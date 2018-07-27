В сезон отпусков мошенники создают фейковые сайты отелей и авиакомпаний

Число мошенничеств, совершаемых в Омской области , снижается. Но преступники все чаще вводят людей в заблуждение с помощью интернета. За шесть месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 1378 случаев мошенничеств. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили представители полиции на пресс-конференции, состоявшейся в Международном пресс-центре «МКР-Медиа».

До сих пор преступники используют классические виды обмана: продажу некачественных товаров через интернет, обман при покупках по объявлениям на специализированных сайтах, выманивание денег у граждан под видом работников различных служб. После череды взрывов газа в жилых домах региона, появились мошенники, предлагающие купить омичам газовые анализаторы по умышленно завышенной цене. Но появились и новые виды обмана. В период летних отпусков активизировались мошенники, создавая поддельные сайты, маскирующиеся под сайты реально существующих отелей, пансионатов и авиакомпаний.

— Преступники создали сайт известного пансионата «Псоу» в Абхазии , где указаны расположение номеров, стоимость проживания, и через него продавали путевки. Потерпевшие звонили по указанному на сайте номеру телефона, вносили предоплату или полностью оплату за отдых, а после выясняли, что путевки не существует. Таких случаев в регионе зарегистрировано пять, по России их гораздо больше, — рассказал начальник отделения Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Дамир Мачитов.

Как выяснилось, у пансионата «Псоу» вообще нет сайта. Преступники же создали довольно качественный поддельный сайт, который можно легко принять за реальный. Так же и в случае с поддельными или несуществующими сайтами отелей или авиакомпаний. Попасться на обман легко, но здесь стоит помониторить отзывы отдыхающих, различные форумы, поискать сведения о компании или месте отдыха на других информационных ресурсах.

Случаев обмана под видом работников социальных служб или продавцом каких-либо товаров стало заметно меньше, но, к сожалению, они продолжают происходить. По словам председателя Совета Областной общественной организации «Омский союз потребителей „Щит“ Евгения Рабиновича, чаще всего продают некачественный товар или подсовывают договор, напечатанный мелким шрифтом, что сразу должно насторожить покупателя.

— Сегодня мошенники чаще маскируются под сотрудников газовых служб, якобы находят недостатки газового оборудования и за их устранение требуют деньги. Потребители верят интернет-сайтам, где получают вместо заказанного товара другой, несоответствующий указанным параметрам или вовсе получают кирпич, — говорит Рабинович.

По его словам, мошенники используют и старые проверенные способы обмана покупателей — поддельные гири, несоответствующие указанному весу, подделывают чай. Но обиднее, когда обманщики маскируются под работников социальных служб, например, участковой медсестры или врача. Как рассказали сотрудники уголовного розыска, подставная медсестра смогла во время беседы с омской пенсионеркой подменить ее пятитысячную купюру на билет банка приколов и незаметно стащить остальные деньги из кошелька.

90% подобных преступлений, когда мошенники маскируются под представителей социальных или коммунальных служб, продавцов, совершаются людьми, которые входят в межрегиональные преступные группы, так называемыми гастролерами.

— Такими действиями мошенники дискредитируют реальные службы. Теперь какая-нибудь медсестра, выполняющая свою работу, не сможет попасть к пациенту, — отметил Мачитов. — Люди, которые обожглись на молоке, дуют на воду. Недавно мне пришлось общаться через дверь с пенсионеркой, обманутой мошенниками, женщина не пустила меня в квартиру.

Опасаться снятия денег с бесконтактной карты, когда терминал оплаты подносят к карману, где лежит карта и деньги списываются со счета незаметно для его владельца, не стоит. В интересах владельцев, банками предусмотрено максимально короткое расстояние от карты до терминала и ограниченная сумма, которую можно перевести при таком способе оплаты услуг или товаров.

— Сегодня снизилось количество случаев обмана связанных с продажами на сайтах объявлений, где мошенники выпытывают у продавцов номер карты и код, необходимый для снятия денег, — рассказал корреспонденту »Омск Здесь" начальник отделения Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Дамир Мачитов. — О новых методах обмана мы стараемся оперативно сообщать СМИ, чтобы донести информацию до населения и предотвратить преступление.

Омичей просят не открывать двери незнакомым людям. В случае, если пришедший к вам человек представляется работником какой-либо службы, не стесняться просить подождать его и позвонить в организацию, где он якобы работает. Можно поступить и проще — обратиться за советом на линию «Посоветуйся до покупки», где оперативно расскажут, как проверить пришедшего к вам продавца или работника коммунальной/социальной службы. Еще проще сообщить о визите незнакомца по номеру 02. Полицейские приедут и на месте разберутся, есть ли злой умысел у пришедшего в ваш дом человека.