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Новые принты Greepeace жестко указали на вред пластика
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Новые принты Greepeace жестко указали на вред пластика 

Sostav.ru 38 минут назад
Фото: Sostav.ru
Проблема использования пластика является одной из наиболее острых для современной экологии. Десятки стран отказываются от пластиковых пакетов и одноразовой посуды, а в Чили и вовсе создали пластик, который растворяется в холодной воде.
Greenpeace в Канаде и креативное агентство Rethink обозначили свою позицию довольно резко.
В новой рекламной кампании, состоящей из принтов, креаторы показали губительный эффект обыкновенных пластиковых трубочек. Жертвами традиционно стали представители живой природы.
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