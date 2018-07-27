Новые принты Greepeace жестко указали на вред пластика 

Проблема использования пластика является одной из наиболее острых для современной экологии. Десятки стран отказываются от пластиковых пакетов и одноразовой посуды, а в Чили и вовсе создали пластик, который растворяется в холодной воде.
Greenpeace в Канаде и креативное агентство Rethink обозначили свою позицию довольно резко.
В новой рекламной кампании, состоящей из принтов, креаторы показали губительный эффект обыкновенных пластиковых трубочек. Жертвами традиционно стали представители живой природы.