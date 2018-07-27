Mail.ru опубликовала смешанные финрезультаты за II квартал по МСФО

Показатели прибыльности оказались гораздо хуже ожиданий, что может разочаровать инвесторов. Однако менеджмент прогнозирует рост во 2П18, значит, просадка создает момент для входа.

Mail.ru опубликовала смешанные финрезультаты за 2К18 по МСФО.

— Совокупная выручка увеличилась на 30% г/г до RUB 17.1 млрд, что на 1-3% лучше оценок БКС/консенсуса. Рост обеспечили реклама, игры и сегмент «прочие», в то время как IVAS вырос всего на 3%, хотя остался выше прогноза на год, предполагающего стабильную выручку.

— EBITDA сократилась на 13% г/г до RUB 3.7 млрд — на 13-21% ниже прогнозов, рентабельность по EBITDA — 21.7%. Рост операционных расходов на 51% связан с повышением агентских/партнерских комиссий (+87%), расходов на маркетинг (+65%) и персонал (+38%).

— Чистая прибыль упала на 76% до RUB 633 млн — на 80% хуже ожиданий, хотя результат включает обесценение Armored Warfare на RUB 1.7 млрд

— Менеджмент повысил прогноз выручки на конец года до 26-30% (RUB 71.7-73.9 млрд) и подтвердил прогноз EBITDA (RUB 21-22 млрд), отметив перспективы улучшения рентабельности во 2П18 благодаря монетизации Юлы и Delivery Club и снижению расходов на маркетинг.

Итоги телеконференции: Мы отмечаем следующие моменты:

— Менеджмент ожидает улучшения рентабельности во 2П18, при этом EBITDA в абсолютном выражении должна вырасти в 3К18 и 4К18. Расходы на маркетинг в сегменте игр постепенно снижаются по мере достижения зрелости по отдельным играм, в то время как монетизация Юлы, Delivery Club и ESForce к концу года должна улучшиться.

— Выручка Юлы за июнь составила RUB 100 млн и продолжает демонстрировать последовательное улучшение (ранее менеджмент прогнозировал RUB 1-2 млрд по итогам года).

— Delivery Club также демонстрирует прирост числа пользователей и заказов (1.4 млн в июне против 1.0 млн в декабре), несмотря на возросшую конкуренцию. Во 2П18 выручка должна повыситься на 50% г/г. Планируется, что к концу года сервис станет безубыточным.

— Менеджмент и акционеры Mail.ru Group подтвердили отсутствие планов проводить делистинг, менять систему корпоративного управления, стратегию или операционные процессы после недавних изменений в акционерной структуре.