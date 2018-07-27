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Министр труда и социальной защиты прибыл в Псковскую область с рабочим визитома
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Министр труда и социальной защиты прибыл в Псковскую область с рабочим визитома 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: vluki.ru
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 27 июля находится с рабочим поездком в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона. В ходе визита он ознакомится с работой учреждений социальной сферы региона и проведет совещание по вопросам внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на территории региона. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча Топилина с врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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