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Столичный пенсионер поддержал Поклонскую
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Столичный пенсионер поддержал Поклонскую 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Пенсионер Дмитрий Первухин встал у входа в Госдуму с самодельным плакатом. На нем была написана фраза «Молодец, Наташа!».
«Они рисковали жизнью, чтобы присоединить Крым к России, сделать жизнь лучше. Я не считаю Поклонскую идеальной, но она показала активную жизненную позицию, защищала интересы Крыма», — сообщил пенсионер корреспонденту Riafan.
Дмитрий Васильевич сказал, что не знаком с Натальей Поклонской, никогда не был у нее на приеме, но хотел бы попасть. У пенсионера есть идея, которую, как он считает, политик могла бы поддержать.
Ранее News.ru писал, что Наталья Поклонская не будет сдавать свой депутатский мандат. Она намерена продолжить работу в Госдуме.
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