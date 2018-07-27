Столичный пенсионер поддержал Поклонскую

Пенсионер Дмитрий Первухин встал у входа в Госдуму с самодельным плакатом. На нем была написана фраза «Молодец, Наташа!».

«Они рисковали жизнью, чтобы присоединить Крым России , сделать жизнь лучше. Я не считаю Поклонскую идеальной, но она показала активную жизненную позицию, защищала интересы Крыма», — сообщил пенсионер корреспонденту Riafan.

Дмитрий Васильевич сказал, что не знаком с Натальей Поклонской, никогда не был у нее на приеме, но хотел бы попасть. У пенсионера есть идея, которую, как он считает, политик могла бы поддержать.

Ранее News.ru писал, что Наталья Поклонская не будет сдавать свой депутатский мандат. Она намерена продолжить работу в Госдуме.