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Создан гибкий мультикоптер, не разбивающийся при ударе
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Создан гибкий мультикоптер, не разбивающийся при ударе 

TechCult 35 минут назад
Фото: TechCult
В прошлом году инженеры из Лаборатории интеллектуальных систем Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили концепцию летающего дрона, у которого мачты с двигателями могли отсоединяться от корпуса при ударе. И автоматически крепиться обратно, снижая риски повреждений при авариях. Теперь они пошли далее и создали конструкцию, которая ломается иначе, сохраняя свойства жесткости и гибкости одновременно. Перед современной робототехникой стоит одна каверзная задача. Машины с жестким корпусом прочные, но слишком тяжелые и при перегрузке необратимо ломаются. А конструкции с гибкой базой выживают, но не способны нести груз и применять инструменты. Кажется, швейцарские инженеры сумели найти ключ к решению этой задачи — руководитель проекта, Стефано Минчев, рассуждает о системе контролируемой жесткости.
В основе идеи лажет наблюдения за насекомыми, у многих из которых к прочному хитиновому и весьма крупному корпусу крепятся маленькие и тонкие многосуставчатые лапки. Они также прочны, но могут деформироваться без повреждений, принимая на себя удар. Инженеры повторили идею, создав узел из трех пластин, две из которых обеспечивают ему жесткость, а третья отвечает за подвижность.
По умолчанию, при нормальном полете, векторы приложения сил заставляют твердые пластины упираться друг в друга, что создает эффект жесткой опоры. А во внештатной ситуации, когда машина задевает мачтой препятствие, вектор силы меняется и конструкция разламывается, сгибается в области гибкой пластины. Чтобы затем вернуться в исходное положение. Без затрат энергии, в пассивном режиме, спасая мультикоптер от необратимых повреждений.
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