Как из убыточного производства сделать успешный творческий кластер?

В чем плюсы преобразования площадки в творческий кластер?

Сам факт существования креативных кластеров-долгожителей, уже отметивших десятилетний юбилей (ЦСИ «Винзавод») или приближающихся к нему (дизайн-завод «Флакон»), доказал, что это — отличный инструмент капитализации актива.

Например, если у вас есть склад или умирающее производство, при минимальных вложениях можно привлечь резидентов — неординарные бизнесы, и они не только будут платить арендную плату, но и дадут площадке возможность развиваться, подарят ей шанс на вторую жизнь. Так и произошло с «Флаконом».

Кто будет инвестировать в проект?

Среди всех возможных способов привлечения инвестиций в преобразования на площадке самый логичный — инвестиции от собственника. Просто потому что недвижимость остается у него. Кстати, в случае с творческим кварталом Vernissage именно так и произошло: инвестором выступил Измайловский Кремль, которому эта территория и принадлежит.

Можно привлечь и частного инвестора, но все равно придется вложиться в исследование, чтобы доказать, что новый креативный кластер будет развиваться, приносить доход и в конечном счете окупится.

Профессионально ревитализацией городских общественных пространств занимается, например, Flacon-X — это франшиза дизайн-завода «Флакон». Способов взаимодействия с командой существует три. Первый — это консалтинг, когда владельцы городского пространства или производства все делают сами, а мы только направляем и консультируем их.

Творческий квартал Vernissage. Фото предоставлено пресс-службой проекта.

Второй — путь творческого квартала Vernissage: владелец площадки инвестирует в проект свои средства, а команда управляет новым творческим кластером и развивает его. И третий способ — это уже инвестиции в объект от самого «Флакона», но в таком случае и сам объект попадает в его портфель. Это путь, например, творческого кластера на Розе Хутор.

Что надо знать о преобразовании пространства?

Поиск архитектора — больная точка любого проекта, но одновременно это одно из ключевых звеньев и «сердце» вообще всего. Если не удастся найти толкового специалиста, путь к звездам будет лежать через тернии.

На месте творческого квартала Vernissage в Измайловском Кремле когда-то были склады собственно «Вернисажа» и Черкизовского рынка. Здания в том виде, в котором я их увидел впервые, были далеки от того, чтобы организовать здесь творческий кластер: ворота разного размера, ни одной одинаковой крыши, обилие текстур. Брифуя архитектора на разработку дизайн-проекта, мы сделали акцент на том, чтобы «причесать» пространство, привести его к стилевому единообразию, «успокоить».

Творческий квартал Vernissage. Фото предоставлено пресс-службой проекта.

Предложенный дизайн-проект смотрел, обсуждал и корректировал весь топ-менеджмент «Флакона». И это важно: вести диалог с архитектором. Необходимо представить себя на месте будущего посетителя творческого кластера. Насколько ему будет очевидна логика пространства, будет ли здесь удобно, комфортно?

Еще один важный принцип: минимум новодела и интервенций. Чем меньше привносишь в объект, тем лучше. Сохраните аутентичность постройки, продемонстрируйте ее самобытность. Это уменьшит затраты и оставит право говорить о ревитализации.

Как определиться с концепцией кластера?

Нишу творческого кластера и его концепцию определяет состав будущих резидентов. «Ядро» — ваши «идейные» арендаторы, те бизнесы, которые определят, зачем к вам будут идти посетители. Их должно быть примерно 30-35% от общего числа резидентов.

Еще около 30% — офисы, куда вход посторонним воспрещен. Остальное — сопутствующие сервисы, например, фудкорт или прокат велосипедов. Если вы захотите все пространство целиком заселить магазинами одежды или тату-салонами — получится торговый центр, а не творческий кластер.

Творческий квартал Vernissage. Фото предоставлено пресс-службой проекта.

Изначально у себя на Vernissage мы стремились привлечь в «ядро» резидентов ремесленников, различные мастерские, ориентируясь при этом на нашу локацию — Измайловский Кремль. С течением времени концепция трансформировалась, и это нормально.

Сейчас якорные арендаторы творческого квартала Vernissage — такие проекты, как Svalka.me, «Дебошь», отель-резиденция «Шкатулка» от создателей хостела «Фабрика», мультибрендовый дом моды и шоу-рум российских дизайнеров Workplace. Сейчас это место для комфортной работы и отдыха, где можно побродить по «Свалке», съесть бургер в Panama Grill и остаться на вечеринку, фестиваль или маркет (проводим их еженедельно).

Как привлечь первых резидентов?

Привлечь первых резидентов в только что созданный творческий кластер, где по понятным причинам трафик был еще нулевым, нам помогли коммерческие условия. На первых порах мы предлагаем резидентам арендные каникулы: льготный период, когда они платят за аренду по сниженной ставке и используют это время, чтобы перестроить пространство под себя. Другими словами, это тоже формат инвестирования в пространство.

Второй важный фактор — минимум вмешательства с нашей стороны в процесс ремонта и перестройки помещения. Мы позволяем делать практически все, трансформируя помещение под свои нужды. Владельцев бизнесов надо зарядить энергией и дать возможность развернуться.

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