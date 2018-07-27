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В Красногородске в двух аптечных ларьках прокуратура нашла нарушения
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Кобзон находится в реанимации

В Красногородске в двух аптечных ларьках прокуратура нашла нарушения 

АиФ Северо-запад 43 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Красногородского района проверила, как регулируется оборот лекарственных средств в районе. В результате в двух аптечных пунктах выявлены нарушения закона.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в одном аптечном пункте не обеспечен в полном объеме минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Кроме того, в нем и еще в одном, находящимся в райцентре, ненадлежащем образом осуществлялось ведение записей в журналах регистрации температуры и влажности за 2017 год и истекший период 2018 года.
В адрес руководителей аптечных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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