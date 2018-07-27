В Красногородске в двух аптечных ларьках прокуратура нашла нарушения

Прокуратура Красногородского района проверила, как регулируется оборот лекарственных средств в районе. В результате в двух аптечных пунктах выявлены нарушения закона.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры , установлено, что в одном аптечном пункте не обеспечен в полном объеме минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Кроме того, в нем и еще в одном, находящимся в райцентре, ненадлежащем образом осуществлялось ведение записей в журналах регистрации температуры и влажности за 2017 год и истекший период 2018 года.

В адрес руководителей аптечных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.