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Щенок столкнулся с питоном и чудом вырвался из страшных колец
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Щенок столкнулся с питоном и чудом вырвался из страшных колец 

Trendymen 36 минут назад
Фото: Trendymen
Взбешенный питон внезапно напал на маленького щенка в Камбодже. По счастью, пес оказался слишком смел, чтобы за здорово живешь становиться обедом!
Питон за долю секунды обвил задние ноги собаки и принялся медленно сжимать кольца. Лай привлек людей, но те понятия не имели, как вызволить несчастного пса.
А тот не торопился сдаваться. Питон настолько силен, что может без особого труда задушить даже овцу: собака же продолжала кусаться и лаять, до последнего спасая свою жизнь.
Питон, напуганный неожиданным отпором, в конце-концов разжимает хватку. Вот, что бывает, когда не сдаешься!
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