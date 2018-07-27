Щенок столкнулся с питоном и чудом вырвался из страшных колец

Взбешенный питон внезапно напал на маленького щенка в Камбодже . По счастью, пес оказался слишком смел, чтобы за здорово живешь становиться обедом!

Питон за долю секунды обвил задние ноги собаки и принялся медленно сжимать кольца. Лай привлек людей, но те понятия не имели, как вызволить несчастного пса.

А тот не торопился сдаваться. Питон настолько силен, что может без особого труда задушить даже овцу: собака же продолжала кусаться и лаять, до последнего спасая свою жизнь.

Питон, напуганный неожиданным отпором, в конце-концов разжимает хватку. Вот, что бывает, когда не сдаешься!