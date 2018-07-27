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Москвичей предупредили о «стрижепаде»
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Москвичей предупредили о «стрижепаде» 

Мослента 41 минуту назад
Увеличение популяции стрижей в Москве привело к массовому выпадению птенцов из гнезд — «стрижепаду». Об этом сообщили в «Мосприроде», передает агентство «Москва».
Как пояснили в учреждении, «стрижепад» длится с начала июня до конца июля. Обычно в столице черные стрижи гнездятся высоко под крышами домов, выбирая для гнездования щели под карнизами, вентиляционные отверстия. «В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — сообщили в «Мосприроде».
Также специалисты дали рекомендации по уходу за найденным стрижонком. Птенца не стоит брать в руки, чтобы не повредить оперение и не лишить стрижа возможности летать. «Для транспортировки найдите коробку или кусок доски или какой-нибудь шершавый предмет, стрижонок с удовольствием зацепится за него своими лапками и будет висеть. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены», — напомнили в учреждении.
То же самое рекомендовали сделать и в случае со взрослой птицей. «Если стриж готов полететь, он это непременно сделает» — отметили орнитологи. Если птица не может летать, то ее надо отнести в центр передержки. Стрижей принимают в орнитарии в «Сокольниках» и в клинике «Зеленый попугай».
В июне орнитологи призвали москвичей подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида. В 90 процентах случаев утки принимают чужих птенцов.
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