Какой жители хотят видеть пустующую территорию у Жулебинского леса? 

О том, как благоустроить поляну возле Жулебинского леса, решат сами жители. Так решил мэр Москвы на встрече с жителями района Выхино-Жулебино, прошедшей в прошлом месяце. Он предложил подробно обсудить эту тему и только после этого продумать проект благоустройства территории на Привольной улице.
— Мы хотим максимально учесть пожелания жителей, — сообщил градоначальник. — Деньги на это благоустройство есть. Но зачем мне через колено кого-то ломать? Ведь можно разделить эту территорию на части — сделать зоны для детей, спортсменов, собачников, пенсионеров.
Корреспондент «Юго-Восточного курьера» побывал на этой поляне, пообщался с людьми и узнал, что они думают по этому поводу.
Любовь Евстафьева, пенсионер, жительница с улицы Привольная:
— Я за благоустройство. Я бы хотела, чтобы на поляне появились клумбы с цветами, больше посадили деревьев и кустарников, оборудовали детскую площадку и установили скамейки.
Ольга Лищишина, экономист, жительница с улицы Кирова:
— Меня все устраивает так, как есть. Но хотелось, чтобы здесь не появлялись кафе и иные питейные заведения. Более года назад убрали шашлычную зону в лесу. Там стояли удобные длинные мангалы, столы и стулья. Шашлычную зону надо вернуть.
Михаил Пахомов, пенсионер, житель с улицы Саранская:
— Опушка является буфером между лесом и дорогой. Ее можно только озеленять — высадить, например, возле дороги деревья и кустарники.