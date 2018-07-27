Новые пенсии подняли вопросы психологии и доверия

По мнению экспертов, объяснять населению смысл планируемых изменений в пенсионной системе авторам законопроекта следовало начать заранее. Это могло бы помочь снизить напряжение при обсуждении нововведений. Тем не менее, само по себе совершенствование системы критически необходимо для подъема жизненного уровня пенсионеров.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и газета ВЗГЛЯД провели в четверг заседание экспертного клуба «Экспертный взгляд» на тему: «Пенсионная система XXI века. Какой быть?». Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова выступила в качестве ведущей круглого стола.

С самого начала дискуссии участники отметили, что принятый Госдумой на прошлой неделе в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предусматривающий увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году, вызвал широкий общественные резонанс.

Моральный аспектом реформы пытаются воспользоваться популисты

«Что нужно для того, чтобы эти изменения стали более популярными? Нужно с людьми говорить по-человечески: о жизненных стратегиях, о новых социальных ролях, о вещах, которые не являются экономическими категориями», — заявил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов . «Когда к населению приходит коллективный чиновник и с помощью рациональных аргументов, абсолютно холодных говорит о том, что человек — это совокупность цифр, строчек в бюджете, люди реагируют на это плохо.

Худший пропагандист в данном случае — это экономист», —

добавил он.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев также указал на то, что моральным аспектом реформы активно пытаются воспользоваться политики-популисты, чтобы сбить людей с толку. «Не буду говорить фамилии, но господа из КПРФ , когда с ними лично беседуешь, говорят: „Вы же понимаете, сколько стоят здания Пенсионного фонда?“, а я отвечаю: „Ну, несколько миллиардов. Зачем вы говорите, что если их продать, то можно покрыть триллионный дефицит?“, — рассказал эксперт. Они прекрасно понимают, что это некорректно, но не могут не выйти на публику и не поспекулировать этими вопросами. „Ради красного словца не пожалею я отца. То есть, наглым и безответственным образом большая часть политиков-популистов творит вот это безобразие“, — подчеркнул Матвейчев.

»Вопрос пенсионного обеспечения является серьезным фактором обеспечения общественной стабильности», — считает заместитель председателя центрального совета партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов. Он рассказал об анализе причин, по которым люди могут выступать против пенсионной реформы, проведенным его партией. «Народ рассматривает увеличение пенсионного возраста как элемент усиления фискальной нагрузки на различные слои населения, связанного с различным увеличением налогов на имущество, ростом акцизов и т.д.», — объяснил он.

По поводу стабильности высказался и генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин . «Главное чего не хватает в нашем обществе — это веры в стабильность, не самой стабильности, а веры в нее», — указал он.

С этим, по его мнению, и связаны многие страхи, связанные с изменением пенсионного законодательства. «Да, проще всего выступать против повышения пенсионного возраста, сказать, „я за народ“. А за какой ты народ?», — задался вопросом Данилин, отметив, что если не начать изменять пенсионную систему, то пострадает именно народ.

Изменение пенсионной системы неизбежно

Участники дискуссии подчеркнули, что российская пенсионная система не может более существовать в своем нынешнем формате, концепция которого устарела. «Если начать издалека, то эта система создавалась в индустриальном обществе и под него она и заточена. Она создавалась для людей, которые очень долго занимаются в основном физическим трудом на заводе и почему-то доживают до преклонного возраста и к этому времени остаются абсолютно беспомощными. У них нет большого количества детей, как это было в аграрном обществе. На заводе им уже работать тяжело. Они остаются наедине со своей старостью. Кто-то их должен поддержать. Кто? Правильно, государство. Примерно в таком разрезе эту систему и создал „товарищ Бисмарк“, — рассказал кандидат экономических наук, директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров , которого в соцсетях „назначили“ идеологом нынешней реформы социального обеспечения.

»Постепенно эта система распространялась на более широкие категории населения, в том числе и тех, на кого она и не была рассчитана, — например, на тех, кто очень мало работал в своей жизни, кто очень мало выплачивал страховых взносов, то есть не только на немощных, но и на вполне еще здоровых трудоспособных людей», — продолжил Назаров. «В 60-е годы пенсионный возраст снижался, хотя продолжительность жизни росла.

Это был такой бонус на фоне социального соревнования двух систем — капиталистической и социалистической. Кто сделает пенсии повыше, пенсионный возраст пониже?»,

— пояснил экономист.

«Плюс политики хотели справиться с молодежной проблемой. Молодежи было много и она бунтовала в конце 60-х. Надо было ее чем-то занять. «Давайте пенсионный возраст понизим, чтобы освободить рабочие места для молодежи!» Так думали политики в то время. И оказались абсолютно неправы, — подчеркнул Назаров. — Во-первых, резко упала рождаемость, во-вторых, выросла продолжительность жизни. И наконец они выяснили, что молодежь никак не конкурирует с пожилыми на рынке труда. Где безработица была высокой, там такой и осталась. А где нет проблем с занятостью, в тех сферах и те, и те находят работу. То есть причина была не в этом».

На содержание такой раздутой системы соцобеспечения банально стало не хватать денег, объяснил эксперт, что со временем и привело к нынешней ситуации.

Какой может быть пенсионная система будущего?

Таким образом, изменение системы социального обеспечения просто необходимо, указали эксперты. Работа на этом направлении осуществляется именно в целях улучшения жизни будущих поколений россиян, чтобы создать для них достойную систему социального обеспечения, а не для какого-то мифического сокращения бюджетных расходов, о котором, заблуждаясь, кричат многие политики-популисты, отметил Ворожцов. Дело в том, что ни одна крупная социальная реформа не ведет к экономии бюджета, считает он.

Именно поэтому сейчас необходимо сконцентрировать усилия не на создании шумихи и обсуждении самого факта изменений, а на выработке единой наиболее совершенной концепции реформы, указали эксперты. При этом они видят различные пути, по которым могло бы пойти реформирование социального обеспечения в России.

Основная идея — каждому поколению надо адресовать свою систему, считает Назаров. Для тех, кто уже вышел на пенсию, ничего не должно меняться. Надо им продолжать платить, повышая пенсию. Для людей предпенсионного возраста надо сохранить страховую часть пенсии, поскольку у них есть стойкое ощущение, что они много лет платили взносы и, значит, уже себе что-то заработали.

Для более молодых надо вводить накопительные инструменты в рамках страховой или банковской системы, продолжил Назаров. В обществе должно сложиться убеждение, что это надежные способы.

Ректор РГСУ, председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок отметила, что у нас есть сейчас шанс построить нормальную пенсионную систему, которая станет понятной и прозрачной. По ее словам, правительство стало предлагать реальные меры, связанные с переходным периодом, в течение которого необходимо приложить усилия по переобучению людей.

Переживания по поводу изменений — это для многих больше страх, нежели реалии, подчеркнула Починок. «Если взять статистику, после выхода на пенсию первые семь-десять лет пятьдесят процентов работают официально, двадцать пять процентов работают неофициально и только двадцать пять процентов не работают», отметила она, добавив, что в мегаполисах число работающих пенсионеров больше, в сельской местности меньше.

«Дело в том, что для высококвалифицированных специалистов такой проблемы, как выход на пенсию не существует. Они в ста процентах случаев продолжают работать после выхода на пенсию»,

— указала эксперт. Страхи в связи с повышением пенсионного возраста есть у менее квалифицированных специалистов. Необходимо серьезно проработать вопрос перезапуска внутреннего рынка труда для этих категорий, добавила она.

Политолог, заместитель генерального директора газеты ВЗГЛЯД Михаил Ковалев в свою очередь отметил: «Люди должны учиться формировать свои жизненные стратегии. Пока в обществе распространен очень короткий горизонт планирования, и людей нужно приучать к жизненным стратегиям уже в детских садах, школах, ВУЗах, посредством СМИ. Это должно стать некой традицией, которая будет обсуждаться дома в семье». По его словам, когда люди начнут задаваться вопросом, как их жизнь будет выглядеть через 10 лет, жизненные стратегии начнут находить буквальное применение за счет подсказанных ролевых моделей, за счет опыта друзей и знакомых. «Внедрение таких моделей позволит сделать будущее более уверенным и безопасным, когда люди к нему уже будут готовы. Людей нужно хвалить, поддерживать и давать им примеры таких стратегий. СМИ могут внести серьезный вклад в распространении успешного прикладного жизненного опыта», — уверен Ковалев.

Представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов предложил начать работу над созданием социального кодекса, который был объединил существующие формы социального обеспечения, от пенсий до поддержки материнства.

Олег Матвейчев в свою очередь отметил, что с помощью пенсионной системы можно создать стимул для развития дальневосточного региона. «На Дальнем Востоке живет примерно семь миллионов населения, из них пенсионеров миллиона два. Мы все время говорим об освоении Дальнего Востока, о дальневосточной стратегии. Я бы предложил для районов крайнего Севера и Дальнего Востока сохранить прежнюю систему пенсионного обеспечения и не повышать пенсионный возраст. Думаю, что такая мера простимулирует большое количество людей, в том числе молодежи, там остаться», — считает эксперт.

Что же касается самого вопроса пенсий, Матвейчев уверен, что нужна концепция, при которой дети будут обеспечивать своих родителей. По его мнению, такой формат будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации.

«Мы можем придумывать любые системы, но в средние века и в древнем мире стариков или утративших способность работать кормили те, кто трудоспособен», — подчеркнул Матвейчев, добавив: «Люди, которые завели детей, включаются в трудовой процесс и увеличивают совокупную производительность труда значительно сильнее чем те, кто бездетны и детей не воспитывают». «Я чувствую моральную правоту тех женщин, которые родили трех детей. Они сейчас работают и кормят тех, кто этого не делал», — резюмировал он.

Однако с его аргументами поспорила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова . «Если женщина рожает детей, занимается их воспитанием и в ходе их взросления начинает работать на полставки — в среднем это может приводить к сокращению рабочего стажа и вовлеченности в работу на 12 лет. Это огромной кусок времени, который выпадает из жизни, из карьеры и из профессиональной реализации женщины, который у нее забирается в пользу семьи», — рассказала она.

«Потом женщина понимает, что у нее стаж меньше, чем мог бы быть. И у нее пенсия меньше, чем могла бы быть. На это все накладывается то, что женщины в среднем дольше живут. Напомню, что у нас средний разрыв продолжительности жизни между мужчинами и женщинами 10 лет. Он сокращаться будет, но не так быстро, как нам хотелось бы», — продолжила Федорова. «Значительную часть жизни в третьем возрасте женщина, с наибольшей вероятностью, проведет одна, потому что муж умер раньше, на пенсии и в бедности», — добавила эксперт.

«Человек, который выходит на пенсию, лишается привычной структуры жизни, лишается социальных связей, в которых он находился и внезапно начинает болеть, тосковать, вянет как цветок и с ним начинают происходить разные неприятные вещи», — подчеркнула Федорова. «Это происходит с женщинами в большей степени, чем с мужчинами, по одной простой причине. Ориентированность на семью и детей ослабляет социальные связи женщины за пределами этой самой семьи». Среди способов коррекции нынешнего пенсионного формата эксперт указала в том числе поэтапность процесса выхода на пенсию, когда вначале сокращается рабочая неделя, затем идет переход на удаленку или на позицию консультанта и так далее.

Ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев предлагает развивать корпоративные пенсионные программы.

«Рекомендуемая пропорция — будущая пенсия в 40% от своей средней зарплаты — во всем мире достигается путем участия работника в корпоративных пенсионных программах. Не вижу ни одной причины, почему у нас должно быть иначе.

Тем более, что уже есть хорошие программы, 6 млн человек участвует в них, — сказал Батаев. — Пока это в основном крупные сырьевые компании, электро— и атомная энергетика, воздушный и прочий транспорт. Работники этих компаний имеют и корпоративную, и государственную пенсии».

По его словам, такие программы должны базироваться на принципе социального партнерства. «Это когда работник, корпорация, государство, все втроем впрягаются и сообща обеспечивают человеку пенсию. Государство — через налоговые льготы, корпорация — через взносы, а человек — через софинансирование», — пояснил представитель РСПП.

Подводя итоги круглого стола Глеб Кузнецов отметил, что в первую очередь важно определиться, что такое пенсия — привилегия или социальный контракт. «У нас пока эта система воспринимается как привилегия. „Мне положено“. Поэтому нас так много льготников. Это система сложных, пересекающихся привилегий», — подчеркнул эксперт.

«Как бы ни хотелось нашим выдающимся экономистам в правительстве, вопрос пенсионной системы — это не вопрос экономики и не вопрос госуправления, это вопрос социальной психологии, атмосферы в обществе. Должна установиться атмосфера доверия в обществе, чтобы можно было что-то эффективно менять», — резюмировал Кузнецов.