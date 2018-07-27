7 самых знаменитых боярских фамилий

Поскреби русского боярина — найдешь иностранца! Шереметевы, Морозовы, Вельяминовы — что нужно знать об этих и о других русских боярских семьях.

Вельяминовы

Род ведет свое происхождение от Шимона (Симона), сына варяжского князя Африкана. В 1027 году он прибыл в войско Ярослава Великого и принял православие. Знаменит Шимон Африканович тем, что участвовал в сражении с половцами на Алте и сделал самое большой на построение печерского храма в честь Успения пресвятой Богородицы: драгоценный пояс и наследие своего отца — золотой венец. Но Вильяминовы были известны не только своей храбростью и щедростью: потомок рода, Иван Вильяминов, бежал в Орду в 1375 году, но позже был схвачен и казнен на Кучковом поле. Несмотря на измену Ивана Вельяминова, род его не потерял своего значения: последний сын Дмитрия Донского был крещен Марией, вдовою Василия Вельяминова — московского тысяцкого. Из рода Вельяминовых выделились следующие роды: Аксаковы, Воронцовы, Воронцовы-Вельяминовы. Деталь: О знатнейшей московской фамилии, Воронцовых-Вельяминовых москвичам до сих пор напоминает название улицы «Воронцово поле».

Морозовы

Род бояр Морозовых — пример феодального семейства из числа старомосковской нетитулованной знати. Основателем фамилии считается некий Михаил, который приехал из Пруссии на службу в Новгород. Он был в числе «шести храбрых мужей», проявивших особый героизм во время Невской битвы 1240 г. Морозовы верой и правдой служили Москве еще при Иване Калите и Дмитрии Донском, занимая видные позиции при великокняжеском дворе. Однако их род изрядно пострадал от исторических бурь, настигших Россию в XVI столетии. Многие представители знатной фамилии бесследно сгинули во время кровавого опричного террора Ивана Грозного . XVII столетие cтало последней страницей во многовековой истории рода. Борис Морозов не имел детей, а единственным наследником его брата, Глеба Морозова, был сын Иван. Кстати, он был рожден в браке с Феодосьей Прокофьевной Урусовой — героиней картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Иван Морозов не оставил мужского потомства и оказался последним представителем знатной боярской фамилии, прекратившей свое существование в начале 80х годов XVII века. Деталь: Геральдика российских династий оформились при Петре I, возможно поэтому герба бояр Морозовых не сохранилось.

Бутурлины

Согласно родословным книгам, род Бутурлиных происходит от выехавшего в конце XII века из Семиградской земли ( Венгрия ) к великому князю Александру Невскому «мужа честного» под именем Радша. «Мой прадед Рача мышцей бранной Святому Невскому служил» — писал А. Пушкин в стихотворении «Моя родословная». Радша стал в царской Москве родоначальником полусотни русских дворянских фамилий, среди них значатся и Пушкины, и Бутурлины, и Мятлевы. Но вернемся к роду Бутурлиных: его представители верно служили сначала великим кня­зьям, потом государям Московским и Российским. Их род дал России много видных, честных, благородных людей, имена ко­торых известны до сих пор. Назовем лишь некоторых из них: Иван Михайлович Бутурлин служил окольничим при Борисе Годунове , воевал на Северном Кавказе и Закавказье, завоевал почти весь Дагестан . Погиб в бою в 1605 году в результате предательства и обмана турок и горских ино­родцев. Его сын Василий Иванович Бутурлин являлся новгородским воеводой, активным сподвижником князя Дмитрия Пожарского в его борьбе с польскими захватчиками. Иван Иванович Бутурлин за ратные и мирные дела удостоен звания Андреевского кавалера, генерал-аншефа, правителя Ма­лороссии. В 1721 году он активно участвовал в подписании Ниш— тадского мира, положившего конец долгой войне со Шведами, за что Пётр I присвоил ему генеральское звание. Василий Васильевич Бутурлин был дворецким при царе Алексее Михайловиче, многое сделавшим для воссоединения Украины и России.

Шереметевы

Род Шереметевых ведет свое происхождения от Андрея Кобылы. Пятым коленом (праправнуком) Андрея Кобылы был Андрей Константинович Беззубцев по прозвищу Шеремет, от которого и пошли Шереметевы. По некоторым версиям в основе фамилии лежит тюркско-булгарское «шеремет» (бедняга) и тюркско-персидское «шир-мухаммад» (благочестивый, храбрый Мухаммад). Из рода Шереметевых вышло много бояр, воевод, наместников, не только в силу личных заслуг, но и благодаря родству с царствующей династией. Так, правнучка Андрея Шеремета была выдана замуж за сына Ивана Грозного царевича Ивана, убитого отцом в порыве гнева. А пятеро внуков А. Шеремета стали членами Боярской думы. Шереметевы принимали участие в войнах с Литвой и крымским ханом, в Ливонской войне и казанских походах. За службу им жаловались вотчины в Московском, Ярославском, Рязанском, Нижегородском уездах.

Лопухины

По преданию происходят от касожского (черкесского) князя Редеди — правителя Тмутаракани, который был убит в 1022 г. в единоборстве с Князем Мстиславом Владимировичем (сыном князя Владимира Святославовича, крестителя Руси). Однако этот факт не помешал сыну князя Редеди, Роману, жениться на дочери князя Мстислава Владимировича. Достоверно известно, что к началу XV в. потомки Касожского князя Редеди уже носят фамилию Лопухины, служат в разных чинах в Новгородском княжестве и в Московском государстве и владеют землями. А с конца XV в. они становятся московскими дворянами и жильцами при Государевом Дворе, сохраняя за собой новгородские и тверские вотчины и поместья. Выдающийся род Лопухиных дал Отечеству 11 воевод, 9 генерал-губернаторов и губернаторов, управлявших 15 губерниями, 13 генералов, 2 адмиралов, служили министрами и сенаторами, возглавляли Кабинет министров и Государственный Совет.

Головины

Боярский род Головиных берёт свое начало от византийского рода Гаврасов, управлявшего Трапезундом (Трабзоном) и владевшего городом Судак Крыму с окрестными селениями Мангупом и Балаклавой. Иван Ховрин, правнук одного из представителей этого греческого рода, был прозван «Головой», как не трудно догадаться, за светлый ум. Именно от него и пошли Головины, представляющие московскую высшую аристократию. С XV Головины наследственно были царскими казначеями, но при Иване Грозном семья попала в опалу, став жертвой неудавшегося заговора. Позже они были возвращены ко двору, но до Петра Великого не достигали на службе особенных высот.

Аксаковы

Происходят от знатного варяга Шимона (в крещении Симона) Африкановича или Офриковича — племянника норвежского короля Гакона Слепого. Симон Африканович прибыл в Киев в 1027 году с 3 тысячной дружиной и построил на свои средства церковь Успения Божией матери в Киево-Печерской лавре, где он и погребён. Фамилия Оксаковы (в старину), а ныне Аксаковы пошла от одного из его потомков Ивана Хромого. Слово «оксак» означает хромой в тюркских языках. Члены этой фамилии в допетровское время служили воеводами, стряпчими, стольниками и были жалованы за свою хорошую службу поместьями от московских государей.