В Хабаровском крае речными круизами могут заняться москвичи

Хабаровске открылось годовое собрание ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта России — первое в нашем регионе. В столицу края съехался весь цвет речного торгового флота страны — предприниматели, занимающиеся речными перевозками и портами по всей России, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Главное, что планируется обсудить — развитие внутренних водных перевозок в стране и в Хабаровском крае, в частности.

— Мы и собираемся в разных частях нашей страны чтобы поделиться опытом, — рассказал генеральный директор Московского речного пароходства Константин Анисимов . — У нас в холдинге три крупнейших речных порта: Московский южный, Волгоградский и Астраханский. Мы занимаемся, в том числе, и круизными рейсами, являемся заказчиками первого круизного флота России по программе президента России, эта программа будет продолжаться. Я знаю, что здесь, на Амуре, круизное судоходство почти прекратилось и мы с удовольствием готовы поделиться своим опытом по его восстановлению и развитию. То, что у вас нет круизного судоходства — это в любом случае до поры, до времени.

В свою очередь хабаровские речники заинтересованы в инвестициях в отрасль и готовы к конструктивному диалогу.

— На Амуре растет пассажиропоток, но возят в основном китайцы — это же неправильно. Это наша ниша, ее надо занимать и работать, нужны только инвестиции, необходимы вложения. И мы надеемся на конструктивный диалог с другими членами ассоциации, — отмечает заместитель генерального директора ОАО «Хабаровский речной торговый порт» Владимир Зыков.

Наш регион плодотворно сотрудничает с ассоциацией в решении вопросов развития портовой инфраструктуры, поддержании и развитии внутренних водных путей, расширении сотрудничества со странами АТР.