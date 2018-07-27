События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля 

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
0,8% (факт)
Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2018)
1,5% (факт)
Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2018)
0,3% (факт)
Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
0,2% (факт)
Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
0,1% (факт)
15:20 США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
15:30 США — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
15:30 США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018)
17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
-38,8 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
631,3 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
57,8 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
183,0 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-40,5 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-58,6 тыс.
22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
7,6 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
21,4 тыс.
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
12:30 ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
13:30 ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (июль)
7,25%
7,25%
14:00 ВВП (месячный) (г/г)
ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018
МТС — СД (в заочной форме, о созыве ВОСА и див-дах 1П2018)
10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (20.09.2018, досрочные перевыборы СД)