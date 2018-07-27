События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)

0,8% (факт)

Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2018)

1,5% (факт)

Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2018)

0,3% (факт)

0,2% (факт)

Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)

Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)

Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)

0,1% (факт)

15:30 США — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

15:30 США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018)

17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)

17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

-38,8 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

631,3 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

57,8 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

183,0 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-40,5 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-58,6 тыс.

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

7,6 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

21,4 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

12:30 ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

13:30 ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (июль)

7,25%

7,25%

14:00 ВВП (месячный) (г/г)

ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018

МТС — СД (в заочной форме, о созыве ВОСА и див-дах 1П2018)

10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017

Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (20.09.2018, досрочные перевыборы СД)