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«Арсенал» объявил о начале сотрудничества с компанией, специализирующейся на защите цифровых данных
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«Арсенал» объявил о начале сотрудничества с компанией, специализирующейся на защите цифровых данных 

RT на русском 1 час назад
Фото: TechFusion.ru
Международная компания Acronis, специализирующаяся на защите цифровых данных, и лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявили о начале технологического партнёрства.
«Там, где уровень конкуренции очень высок, данные — критически важный актив. «Арсенал» является лидером в области использования данных, и поэтому мы гордимся нашим партнёрством, которое показывает, что технологии нашей компании идеально подходят для насыщенной цифровой среды, даже если команда играет на выезде. Мы уверены, что это партнёрство принесёт пользу и клубу и компании», — заявил президент Acronis Джон Занни.
Отмечается, что соглашение о сотрудничестве рассчитан на три года, и компания получит возможность размещать свои логотипы на «Арсенал Стэдиум», а игроки будет привлекаться к маркетинговым акциям.
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