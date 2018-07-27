«Арсенал» начал сотрудничество с компанией в области киберзащиты 

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты в гибридных облачных хранилищах, отмечающая свой 15-летний юбилей, начала сотрудничать с лондонским «Арсеналом». Компания также является партнёром команд Формулы-1 «Торо Россо» и «Форс Индия».
В рамках партнёрства швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры английского клуба. Об этом было объявлено на мероприятии для прессы во время визита «Арсенала» в Сингапур.
«Там, где уровень конкуренции очень высок, данные — критически важный актив. Команды, которые это понимают, сотрудничают с компанией Acronis, чтобы оптимизировать управление данными. «Арсенал» является лидером в области использования данных, и поэтому мы гордимся нашим партнёрством, которое показывает, что технологии Acronis идеально подходят для насыщенной цифровой среды, даже если команда играет на выезде. Мы уверены, что это партнёрство принесёт пользу футбольному клубу «Арсенал», компании Acronis и всем нашим партнёрам и клиентам», — сказал президент Acronis Джон Занни.