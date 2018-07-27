«Арсенал» начал сотрудничество с компанией в области киберзащиты

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты в гибридных облачных хранилищах, отмечающая свой 15-летний юбилей, начала сотрудничать с лондонским «Арсеналом». Компания также является партнёром команд Формулы-1 «Торо Россо» и «Форс Индия».

В рамках партнёрства швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры английского клуба. Об этом было объявлено на мероприятии для прессы во время визита «Арсенала» в Сингапур