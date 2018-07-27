У директора энгельсского предприятия арестовали имущество за невыплату зарплаты

У генерального директора энгельсского предприятия «СпецМашИнвест», который свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату 116 работникам, арестовали имущество, сообщает сегодня, 27 июля, пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Глава предприятия обвинен в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, а также в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат по тем же соображениям.

Как выяснили следователи, с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года обвиняемый полностью не выплачивал заработную плату 116 работникам предприятия и частично не выплачивал заработную плату четырем работникам, при том, что возможность погашения образовавшейся задолженности у директора имелась. В результате его противоправных действий общая сумма задолженности превысила 7,5 миллионов рублей. По заявлению одного из работников было возбуждено уголовное дело.

«Благодаря предпринятым следователями мерам причиненный работникам предприятия ущерб возмещен в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество директора общества по ходатайству следователя наложен арест. Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в инкриминируемых преступлениях, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в СУ СКР.

Напомним, по состоянию на 1 июля жителям региона задолжали 16,6 миллиона рублей заработной платы. Как сообщили статистики, вся задолженность образовалась «из-за отсутствия собственных средств» у должников.