Мужчин научили мастерить поделки из старых галстуков

Во дворе дома 7 по Новинскому бульвару 24 июля прошел урок, на котором мужчин научили мастерить из старых галстуков поделки.

— Участники самостоятельно изготовили новые чехлы для телефонов и футляры для очков. Так, они узнали, как можно дать вторую жизнь старым галстукам, — сообщила Ольга Бакулина , специалист по социальной работе с населением Территориального центра социального обслуживания «Арбат».

Занятие провела Любовь Рот-Серова, руководитель кружка рукоделия «Лоскуток» при ТЦСО. Отметим, что урок организовали в рамках программы «Московское долголетие».