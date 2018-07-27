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Мужчин научили мастерить поделки из старых галстуков
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Мужчин научили мастерить поделки из старых галстуков 

Управа района Арбат города Москвы 44 минуты назад
Фото: Арбатские Вести
Во дворе дома 7 по Новинскому бульвару 24 июля прошел урок, на котором мужчин научили мастерить из старых галстуков поделки.
— Участники самостоятельно изготовили новые чехлы для телефонов и футляры для очков. Так, они узнали, как можно дать вторую жизнь старым галстукам, — сообщила Ольга Бакулина, специалист по социальной работе с населением Территориального центра социального обслуживания «Арбат».
Занятие провела Любовь Рот-Серова, руководитель кружка рукоделия «Лоскуток» при ТЦСО. Отметим, что урок организовали в рамках программы «Московское долголетие».
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