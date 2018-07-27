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Стало известно, когда из Пскова в Санкт-Петербург запустят «Ласточку»
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Стало известно, когда из Пскова в Санкт-Петербург запустят «Ласточку» 

АиФ Северо-запад 45 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Поезд «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург запустят уже с 4 августа. Информацию подтвердили на железнодорожном вокзале Пскова.
Известно, что рейс будет ежедневным. Из Пскова состав будет отправляться в 6.00 утра. Из Санкт-Петербурга в 6.55.
Стоимость билетов пока окончательно не утвердили. Известно, что стартовая цена будет 500 рублей. При этом в поезде не предусмотрены плацкарт и купе, только сидячие вагоны. Скидок для льготной категории граждан нет.
Напомним, между Петербургом и Псковом уже запускали составы, но для пассажиров это было крайне неудобно, так как в Луге им приходилось пересаживаться на другой поезд.
Железная дорога по направлению из Пскова в Санкт-Петербург не электрифицирована, что затрудняло запуск прямого железнодорожного сообщения между городами. При этом врио губернатора Псковской области договорился с РЖД о запуске между городами скоростного поезда «Ласточка» без пересадки — от Санкт-Петербурга до Луги поезд будет двигаться по электрифицированному участку пути с контактным проводом, далее до Пскова его будет дотягивать специальный тепловоз.
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