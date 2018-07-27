Стало известно, когда из Пскова в Санкт-Петербург запустят «Ласточку»

Поезд «Ласточка» по маршруту Псков Санкт-Петербург запустят уже с 4 августа. Информацию подтвердили на железнодорожном вокзале Пскова.

Известно, что рейс будет ежедневным. Из Пскова состав будет отправляться в 6.00 утра. Из Санкт-Петербурга в 6.55.

Стоимость билетов пока окончательно не утвердили. Известно, что стартовая цена будет 500 рублей. При этом в поезде не предусмотрены плацкарт и купе, только сидячие вагоны. Скидок для льготной категории граждан нет.

Напомним, между Петербургом и Псковом уже запускали составы, но для пассажиров это было крайне неудобно, так как в Луге им приходилось пересаживаться на другой поезд.