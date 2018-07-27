Некачественный ремонт дворов в Балашове. Возбуждено уголовное дело

По материалам прокуратуры Балашова возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество») из-за некачественного ремонта дворовой территории дома №5 по улице Софинского.

Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» Саратовской области провели проверку качества работ по укладке асфальта. Их выполняла организация «Линия чистоты». Из бюджета подрядчик получил более 500 тысяч рублей.

При проверке выяснилось, что толщина асфальта составляет 3,5 сантиметра. Хотя в акте о приемке работ фигурирует другие данные — четыре сантиметра.

Следователи лишь приступили к изучению материалов проверки, и обвиняемых по данному уголовному делу пока нет.

Возможно, это только первый эпизод в череде уголовных дел о некачественном ремонте дворов в городе. Напомним, в прошлом году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов» было отремонтировано более 30 придворовых территорий.

С приходом весны во многих дворах следы благоустройства стали исчезать. Асфальт превратился в крошку, который можно подметать веником с дорог и пешеходных дорожек. У домов №5 по улице Софинского и на Строителей образовались ямы при выезде со двора. Покрытие слезло вплоть до щебенки. А само качество асфальтобетона такое, что сквозь него пробиваются побеги деревьев.

Из-за того, что проектом благоустройства не были предусмотрены ливневки, у подъездов стоят лужи. Соответственно это тоже способствует разрушению асфальтового покрытия. Практически во всех дворах существуют недоделки. Но где-то они косметического характера, а где-то проще заново сделать ремонт.

Между тем еще в прошлом году жители домов, попавших в программу, стали бить тревогу, видя, как проводятся работы.

"Я видел ремонт дворовых территорий на Софинского, — говорит Сергей Пономарев , житель Балашова. — Качество асфальта оставляет желать лучшего: одна щебенка, после дождя лужи стоят. Неужели нельзя было предусмотреть хоть какую-нибудь ливневку? Интересно, как и кто принимал работу? С них можно смело взыскивать за брак в работе".

Кроме того, жильцы трех домов — № 1,3,5 по Софинского жаловались, что с них собирают деньги на отмостку. В администрации района объясняли этот факт тем, что данный вид ремонта не входит в перечень работ, предусмотренной программой. Соответственно жители должны оплачивать их самостоятельно. Кроме того, все аукционы по выбору подрядчика состоялись лишь в августе, а работа во дворах закипела во время осенних дождей. В некоторых дворах бордюрный камень укладывался в ноябрьские заморозки. Жильцы даже просили отложить работы на следующий год, лишь бы асфальт не укладывали в лужи.

Но чиновники не прислушались к советам горожан. Представители муниципальной власти в прошлом году пообещали «двойной контроль» над подрядчиками. То есть сначала на место выезжали специалисты экспертной организации, с которой у администрации Балашовского района был заключен договор. Затем дворы осматривала специальная комиссия, в состав которой входили общественники, сотрудники администрации района, старшие по дому.

Пока неизвестно, кто и как будет переделывать некачественно проведенные работы. Всего в прошлом году на приведение в порядок 30 с лишним дворов потратили более 31 миллиона рублей.