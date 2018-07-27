Центр Киева парализовали пробки из-за подготовки к празднованию Крещения

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 9:30 движение затруднено на улице Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского.

Пробки наблюдаются на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Авто стоят на улице Владимирской, Круглоуниверситетской, бульваре Леси Украинки, в районе станции метро Контрактова Площа и Тараса Шевченко

Ранее сообщалось, что из-за мероприятий по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение 27 и 28 июля.