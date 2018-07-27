В Кургане инвалид-колясочник обязал власти города уважать его права

Курганский областной суд защитил права инвалида-колясочника.

Инвалид-колясочник 1 группы Александр Грибанов уже более года не может выехать на коляске из своей квартиры. Хотя он и проживает в самом центре Кургана по ул. К. Мяготина, 127. Проезды, проходы и улица так разбиты, что здоровому человеку пройти сложно, а инвалиду, а тем более на коляске практически не возможно. На жалобы инвалиды, городские чиновники внимания не обращают, цинично предлагая ему провести собрания собственников близлежащих домом, собрать деньги и отремонтировать улицу.

Это обычная позиция городских властей. За помощью инвалид обратился в «Центр общественного контроля». Мною был подготовлен и направлен в городской суд иск о возложении на Администрация города Кургана и МКУ «Управление дорожного хозяйства» профинансировать и организовать ремонт ул. Томина вдоль дома № 127 по ул. К. Мяготина.

Иск поддержала ГИБДД по городу Кургану. Сотрудники ГИБДД неоднократно выписывали предписание муниципалитету произвести ремонт ул. Томина, привлекали директора Департамента развития городского хозяйства к административной ответственности за невыполнение законного предписания государственного органа, налагали штрафы. Но это не помогало. Чиновники проявляли полное равнодушие к проблемам инвалида. В ходе судебных заседаний представляя по доверенности интересы инвалида, убедительно доказал, что городская Администрация обязана отремонтировать участок улицы Томина. Для этого выделяются необходимые средства из дорожного фонда Курганской области . Но деньги используются неэффективно. Суд вынес решение и удовлетворил иск инвалида. Однако, городские чиновники не согласились с решением суда и обратились с апелляционной жалобой в Курганский областной суд. Как следует из жалобы, чиновники не признают, что они обязаны ремонтировать улицу Томина, при этом утверждают, что это дворовая территория и предлагают инвалиду ремонтировать городскую улицу за счет своей пенсии.

Судебная коллегия Курганского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу на Решение Курганского городского суда, поддержала требования инвалида на безопасное передвижение. Решение суда оставлено в силе, в апелляционной жалобе отказано.

Исполнительный лист будет передан в УФССП для возбуждения исполнительного производства. Центр общественного контроля будет следить за выполнением решения суда. В срок до 31 июля Администрация города обязана профинансировать ремонт, а МКУ «Управление дорожного хозяйства» организовать работы по ремонту. За невыполнение решения суда руководителю Администрации грозит уголовное преследование.

На фото Ивана Камшилова территория, которую чиновники хотели обязать ремонтировать жителей за свой счет