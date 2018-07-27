Образованный и семейный. Еще больше молодых мужей и отцов пошли в армию

В военном комиссариате Иркутской области подвели традиционные итоги весенней призывной кампании-2018. О её особенностях рассказал врио военного комиссара Иркутской области Александр Лускань.

Проще отслужить, чем «откосить»

Этой весной в ряды Вооружённых сил России призвали 2813 жителей Иркутской области. План по призыву выполнен на 100%. Правда, не все призывники отправились непосредственно в армейские казармы: 245 юношей изъявили желание помогать органам правопорядка в рядах Национальной гвардии, ещё пятеро военной службе предпочли службу в МЧС

Александр Лускань особенно подчеркнул, что с каждым годом всё больше и больше тех, кто приходит на призывные пункты сразу после объявления старта призывной кампании, не дожидаясь повестки. Это даёт призывникам дополнительные возможности в выборе рода и вида войск. Понятное дело, что крепкие парни стремятся попасть в ВДВ — элиту войск России. Но места там ограничены, поэтому призывникам нужно торопиться, буквально борясь за своё «место под солнцем», роль которого в данном случае играет купол парашюта.

А вот уклонистов, по словам военкома, стало в два раза меньше, чем в прошлом году. Этой весной только 17 человек совершили попытки «откосить» от армии.

«Теперь ими займется полиция», — поведал Александр Лускань и напомнил, что за уклонение от воинской службы, согласно Уголовному кодексу России, максимальной мерой наказания может стать лишение свободы на срок до двух лет. При этом служба в Вооружённых силах сейчас всего лишь один год.

Рядом с домом

В прошедшую призывную кампанию осталась неизменной тенденция на повышение образованности призывников. Так, с высшим образованием этой весной было более 11% молодых людей. Но всё же основная масса новобранцев — молодые люди со средним профессиональным образованием, их было 1469 человек, закончивших 11 классов — 184 человека и 387 — окончивших всего 9 классов.

При этом сама армия открывает новые возможности для юношей даже без получения образования. «Служба дала мне перспективы при устройстве на работу. И вообще, армия меняет парней, появляется ответственность, самостоятельность, взаимовыручка», — рассказал Валерий Бабак , недавно вернувшийся со срочной службы.

Также врио военного комиссара региона отметил, что нынче служить в армию отправилось много женатых парней, и даже имеющих детей. «Семейное положение призывника играет очень важную роль. Будущие солдаты, у которых есть несовершеннолетние дети, по законодательству имеют возможность проходить срочную службу в военной части, расположенной рядом с местом их проживания», — пояснил Александр Лускань.