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СКР выясняет обстоятельства смерти мужчины под культиватором на Ставрополе
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СКР выясняет обстоятельства смерти мужчины под культиватором на Ставрополе 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Обстоятельства гибели тракториста выясняют следователи на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Тело мужчины с механическими повреждениями головы и ног нашли утром 19 июля в полях станицы Баклановской Изобильненского горокруга. По предварительным данным, тракторист покинул кабину движущегося трактора и попал под культиватор, который покалечил его до смерти.
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели тракториста. Уже назначена судмедэкспертиза, опрошены работники сельхозпредприятия, изъяты документы по охране труда. Сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей происшествия.
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