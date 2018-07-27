СКР выясняет обстоятельства смерти мужчины под культиватором на Ставрополе 

Обстоятельства гибели тракториста выясняют следователи на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Тело мужчины с механическими повреждениями головы и ног нашли утром 19 июля в полях станицы Баклановской Изобильненского горокруга. По предварительным данным, тракторист покинул кабину движущегося трактора и попал под культиватор, который покалечил его до смерти.
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели тракториста. Уже назначена судмедэкспертиза, опрошены работники сельхозпредприятия, изъяты документы по охране труда. Сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей происшествия.