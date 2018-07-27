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Трудом без желания заняты 60% работающих в РФ
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Трудом без желания заняты 60% работающих в РФ 

Финмаркет 57 минут назад
Фото: Финмаркет
Около 40% продуктов труда в России производится вразрез с представлениями работающих о том, как, в каком количестве и с какими временными затратами они готовы работать. Это первая известная оценка «социально неоптимизированного труда» для РФ, проведенная по данным 2016–2017 годов в Высшей школе экономики (ВШЭ). Важные и неочевидные выводы исследования: труд «без желания» более распространен за пределами крупных городов, заняты им около 60% работающего населения, более высокооплачиваемые сотрудники в среднем реже привлекаются к «социально неоптимизированной» работе, пишет "Коммерсантъ".
Общие оценки показывают, что в целом «без желания» произведенный продукт труда для оплачиваемых видов деятельности составляет 39–41% для среднестатистического россиянина. Для домашнего труда этот показатель выше — 54–58%, причем эти оценки близки как для мужчин, так и для женщин. «Социально неоптимизированный» продукт труда производят, согласно расчетам, 57,5% работающего населения. Наиболее интересные выводы исследования ВШЭ — оценки вероятности нахождения в этой группе в зависимости от различных факторов. Автор исследования выделяет два значимых: это заработок ("чем выше его величина, тем меньше вероятность производства индивидом неоптимизированного продукта труда") и баланс удовлетворенности работой (положительный баланс — разница процента рабочего времени, тратящегося на труд с удовольствием и без, — уменьшает вероятность неоптимизированного труда). Из выявленного первого фактора возможно делать предположения о более оптимальном «бюджете времени» у высокооплачиваемых сотрудников — вопреки стандартным представлениям о том, что в отраслях высококвалифицированного труда работодатель склонен к сверхэксплуатации работников. Еще одно значимое наблюдение — труд «без желания» более характерен не для крупных, а для малых городов: также стереотипной точкой зрения является представление о неоптимальных затратах на труд в мегаполисах России в сравнении с малыми городами с их «застывшим» и внешне комфортным трудовым рынком. Наконец, высокие оценки доли неоптимизированного труда в домашней работе, видимо, иллюстрируют еще одну грань напряженности в обществе, связанном с гендерным разделением работы по дому: эта часть повестки феминистского движения, видимо, имеет в исследовании ВШЭ первое для РФ численное измерение, пишет «Ъ».
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