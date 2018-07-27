«Осторожно Телефомби!»: стартовала акция в защиту зависимых пешеходов 

«Осторожно Телефомби!» — так называется акция в защиту пешеходов, зависимых от смартфонов. Директор дагестанской школы управления (ДШУ) Абдулхаким Малаев обращается к организациям, обслуживающим населения с просьбой устанавливать дорожные знаки, сообщающие о людях, занятых двумя делами одновременно — переходом дороги и использованием смартфона.
«Телефомби» — термин, которым специалисты ДШУ обозначили людей, серьезно увлекшимися современным гаджетом. По мнению экспертов школы, такая инициатива сможет сократить число смертности на дорогах страны.
Напомним, ранее школой управления были установлены оригинальные дорожные знаки с текстом «Осторожно, Ежики». Данная акция связана с большим числом смертности млекопитающих на дорогах Дагестана.