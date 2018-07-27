«Осторожно Телефомби!»: стартовала акция в защиту зависимых пешеходов

«Осторожно Телефомби!» — так называется акция в защиту пешеходов, зависимых от смартфонов. Директор дагестанской школы управления (ДШУ) Абдулхаким Малаев обращается к организациям, обслуживающим населения с просьбой устанавливать дорожные знаки, сообщающие о людях, занятых двумя делами одновременно — переходом дороги и использованием смартфона.

«Телефомби» — термин, которым специалисты ДШУ обозначили людей, серьезно увлекшимися современным гаджетом. По мнению экспертов школы, такая инициатива сможет сократить число смертности на дорогах страны.