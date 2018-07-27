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Сенаторы планируют осенью внести в Госдуму пакет законопроектов о Счетной палате РФ
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Сенаторы планируют осенью внести в Госдуму пакет законопроектов о Счетной палате РФ 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности сообщил член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.
«Сейчас готовим законодательную инициативу для внесения на осенней сессии. Мы предлагаем продлить нам срок (действия протокола — прим. Агентства «Москва») и в сентябре-октябре мы внесем в Государственную думу уже полный пакет изменений в закон «О Счетной палате РФ»», — сказал В. Семенов.
Сенатор добавил, что было получено более 400 предложений от органов федеральной власти и субъектов для изменения федерального закона.
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