Сенаторы планируют осенью внести в Госдуму пакет законопроектов о Счетной палате РФ

Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности сообщил член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов

«Сейчас готовим законодательную инициативу для внесения на осенней сессии. Мы предлагаем продлить нам срок (действия протокола — прим. Агентства «Москва» ) и в сентябре-октябре мы внесем в Государственную думу уже полный пакет изменений в закон «О Счетной палате РФ»», — сказал В. Семенов.

Сенатор добавил, что было получено более 400 предложений от органов федеральной власти и субъектов для изменения федерального закона.