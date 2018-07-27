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Природный боулинг: огромный валун «закатал» в землю деревья в США
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Природный боулинг: огромный валун «закатал» в землю деревья в США 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Камень уничтожил более четырехсот метров леса на своем пути.
Массивный камень оторвался от скалы на горе Элефант в американском штате Мэн и снес все на своем пути к подножью.
По словам местного гида, камень высотой около восьми метров и шириной 15 метров катился по склону горы и подминал под себя все деревья.
«Это невероятная демонстрация мощи природы, которая, объединившись с гравитацией, оставила столь впечатляющий след», — рассказал обнаруживший разрушения местный специалист.
Стоит отметить, что камень, прежде чем остановиться, преодолел более 400 метров, уничтожив лес на своем пути.
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