Природный боулинг: огромный валун «закатал» в землю деревья в США

Камень уничтожил более четырехсот метров леса на своем пути.

Массивный камень оторвался от скалы на горе Элефант в американском штате Мэн и снес все на своем пути к подножью.

По словам местного гида, камень высотой около восьми метров и шириной 15 метров катился по склону горы и подминал под себя все деревья.

«Это невероятная демонстрация мощи природы, которая, объединившись с гравитацией, оставила столь впечатляющий след», — рассказал обнаруживший разрушения местный специалист.

Стоит отметить, что камень, прежде чем остановиться, преодолел более 400 метров, уничтожив лес на своем пути.