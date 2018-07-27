Под Самарой сотрудники ФСБ изъяли арсенал артиллерийских снарядов 

В связи с угрозой самоподрыва указанных боеприпасов, саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов.
В пресс-службе УФСБ по Самарской области так же сообщают, что в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по установлению обстоятельств появления снарядов и выявлению лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.