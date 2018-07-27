Фонтан в парке Горького обещают открыть сегодня

Площадку огородили. Фото: instagram.com/park.kzn Вчера фонтан в парке Горького закрыли на ремонт. Площадку огородили и никого не пускали.

Чашу фонтана очистили и обработали специальными средствами, которые останавливают цветение воды. Сломанные детали заменили. Рабочие также проверили герметичность электроузлов.

Фонтан должны открыть сегодня, сообщает официальный инстаграм-аккаунт дирекции парков и скверов.

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