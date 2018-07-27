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Фонтан в парке Горького обещают открыть сегодня
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Фонтан в парке Горького обещают открыть сегодня 

Казанский Портал 58 минут назад
Площадку огородили. Фото: instagram.com/park.kzn  Вчера фонтан в парке Горького закрыли на ремонт. Площадку огородили и никого не пускали.
Чашу фонтана очистили и обработали специальными средствами, которые останавливают цветение воды. Сломанные детали заменили. Рабочие также проверили герметичность электроузлов.
Фонтан должны открыть сегодня, сообщает официальный инстаграм-аккаунт дирекции парков и скверов.
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