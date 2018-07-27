Несколько нижегородских больниц и аптек оказались недоступными для инвалидов

Несколько аптек и медицинских учреждений города оказались недоступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные нарушения выявлены в Нижегородском, Ленинском, Приокском, Московском и Сормовском районах. Об этом сообщает прокуратуры Нижегородской области.

В частности, как было установлено в ходе проведенной проверки, в нескольких медучреждениях Ленинского района здания не приспособлены под потребности инвалидов. В Нижегородском районе выделенные на парковке места для людей с ограниченными возможностями здоровья по своим параметрам не соответствуют необходимым требованиям. Таким образом, маломобильные граждане не могут их использовать надлежащим образом.

По фактам выявленных нарушений внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Напомним, нижегородские такси станут более доступными для маломобильных граждан.