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Несколько нижегородских больниц и аптек оказались недоступными для инвалидов
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Кобзон находится в реанимации

Несколько нижегородских больниц и аптек оказались недоступными для инвалидов 

В городе N 53 минуты назад
Фото: В городе N
Несколько аптек и медицинских учреждений города оказались недоступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные нарушения выявлены в Нижегородском, Ленинском, Приокском, Московском и Сормовском районах. Об этом сообщает прокуратуры Нижегородской области.
В частности, как было установлено в ходе проведенной проверки, в нескольких медучреждениях Ленинского района здания не приспособлены под потребности инвалидов. В Нижегородском районе выделенные на парковке места для людей с ограниченными возможностями здоровья по своим параметрам не соответствуют необходимым требованиям. Таким образом, маломобильные граждане не могут их использовать надлежащим образом.
По фактам выявленных нарушений внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Напомним, нижегородские такси станут более доступными для маломобильных граждан.
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