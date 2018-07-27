Следственные действия и выемка документов проведены в администрации г. Сочи 

Новая Кубань: последние новости

Ливни с грозой и усиление ветра вновь ожидаются в Краснодаре

Озвученные причины смерти школьника, погибшего в горах под Сочи, оказались слухами

Жители Крымска и Новороссийска спасались бегством из городов после срабатывания систем оповещения во время ночного ливня