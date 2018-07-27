Следственные действия и выемка документов проведены в администрации г. Сочи 

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Выемка документов была проведена 26 июля в земельном комитете администрации г. Сочи. Несмотря на проведение следственных действий, в мэрии курортного города пытаются сохранить штатный график работы. Эти сведения подтвердили ТАСС в администрации.
Возможно, проведение следственных действий связано с апрельскими событиями. Тогда в Краснодарском крае прошли массовые задержания застройщиков и чиновников, причастных к совершению преступлений, связанных с нарушением прав участников долевого строительства.