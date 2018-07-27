Успех России зависит от детей. Юные ямальцы учатся создавать социальные проекты

В Тюменском областном детском центре «Ребячья республика» проходит традиционная лидерская смена. Более 300 детей, в том числе 100 ямальских, на три недели погрузились в уникальный сюжет «Успех России зависит от нас».

Суть проекта заключается в следующем: за 21 день дети, участники третьей летней смены, проходят экспресс обучение по уникальной программе. Она включает несколько составляющих: обучение по модульной программе «Финансовая грамотность» и в школе социального проектирования «Тюменский вектор», работу с сервисом «Калькулятор личного финансового планирования», тимбилдинг, челленджи, флешмобы и акции.

На смене организовали свою работу 11 отрядов — социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Каждому предстоит создать и в формате деловой игры зарегистрировать свою организацию. В рамках спецпроекта будет проходить обучение в школе социального проектирования «Тюменский вектор» с использованием комплекса современных образовательных методик: smart-обучение, неформальное обучение, социальные медиа, обучающие игры. Итогом станет разработка социальных проектов. Лучшие будут доработаны специалистами центра «Ребячья республика» и смогут в течение года принять участие в региональном конкурсе грантовых проектов «Моя идея». Его организовал мультицентр «Моя территория» при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

В течение смены дети приобретут умения организовывать социально значимое дело, планировать, координировать, прослеживать результаты своей деятельности. Они также получат теоретические и практические знания в сфере СО НКО, умения разработки и навыки реализации социальных проектов в рамках своей территории, возможности участия в конкурсах грантовой поддержки.

Итогом смены станет готовый проект от каждого отряда, в котором лидерские качества, умения и навыки будущих руководителей, успешных предпринимателей, общественных активистов и чемпионов проявятся в полной мере, послужат импульсом для развития и процветания общества, города, области, страны. Смена продлится до 4 августа.