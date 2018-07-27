В ТОР «Беринговский» на Чукотке построят крупный тепличный комплекс

ТАСС , 27 июля. Резидент ТОР «Беринговский» на Чукотке построит крупный тепличный комплекс. В комплексе будут оборудованы круглогодичные и сезонные теплицы с частичным применением гидропоники, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу директор Фонда развития Чукотки Ольга Плотникова

"В рамках проекта планируется организовать тепличный комплекс общей площадью 10,080 тыс. кв. м, в котором будут оборудованы круглогодичные и весенне-летне-осенние теплицы с частичным применением гидропоники. Кроме теплиц планируется установить мини-цех производства консервированных овощей, линию подготовки клубники", — рассказала Плотникова.

Реализация проекта планируется в три этапа, первый из которых заключается в строительстве шести теплиц в 2019 году, общей площадью 3000 кв. м, установке оборудования для выращивания культур и поддержания необходимых условий. Ассортимент тепличного комплекса будет определен исходя из потребительского спроса.

Тепличный комплекс будет располагаться неподалеку от Анадыря . Резидент в течение первых трех лет вложит в проект почти 600 млн рублей. Будет создано 28 рабочих мест.

Сейчас в ТОР «Беринговский» зарегистрировано 30 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 16,5 млрд рублей.