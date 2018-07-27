Ещё
СК завершил расследование дела о гибели ребенка в цистерне на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

СК завершил расследование дела о гибели ребенка в цистерне на Камчатке 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о гибели девочки в сточной цистерне на Камчатке, в которой обвиняется генеральный директор предприятия, оказывающего коммунальные услуги, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее ведомство информировало, что 15 мая в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района в сточной цистерне в 30 метрах от дома было обнаружено тело девочки 2012 года рождения. По версии следствия, ребёнок погиб из-за того, что сотрудники компании «Коммунэнерго УК МР» при ремонтных работах на участке возле дома №1 на улице Аэрофлотская не закрепили должным образом крышку на горловине сточной цистерны.
"В результате оказания не соответствующих требованиям безопасности услуг цистерна, присыпанная снегом, что исключало возможность ее обнаружения, находилась в свободном для посещения жителями дома месте с открытой горловиной, в которую 15 мая 2018 года в дневное время во время прогулки провалилась 5-летняя жительница дома, в результате чего девочка скончалась от утопления", — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемая не организовала изоляцию сточной цистерны от посторонних и не обеспечила ее горловину запорным устройством.
Уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей» направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий405
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя58
В России взлетят цены на ЖКХ669
В Крыму нашли ядерное оружие97
«Жара» в Баку2
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение