Готовность к зиме на объектах ЖКХ Алтайского края — менее 50%

За два месяца до завершения подготовки к отопительному сезону — а это 15 сентября — готовность объектов ЖКХ Алтайского края составляет менее 50 процентов.

По информации врио министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Ивана Гилёва , к середине июля было подготовлено около 36% котельных малой теплоэнергетики (654 из 1828), 33,4% тепловых сетей (1101,2 км из 3297,23), 32,7% водопроводных сетей (4356,7 километра из 13321,4).

Выше всего на сегодня, по министерским данным, готовность жилого фонда: 41,6%, буквально — 46 530 домов из 111 851 (надо полагать, речь идёт о многоквартирных домах, -ред.). И, видимо, не краевой центр в этом задаёт тон, ибо по данным СГК на 26 июля, в Барнауле из 2575 многоквартирных жилых домов Барнаула готовы к зиме всего 35%. По словам врио министра, потребность муниципальных образований в угле на отопительный период 2018 — 2019 гг. составляет 684 тысячи тонн и «ведётся работа по обеспечению объёмов нормативного запаса угля».

Но как муниципалитеты ведут эту работу, большой вопрос: задолженность территорий за ранее потреблённые ресурсы составляют порядка 700 млн рублей, а уголь в долг отпускать нынче желающих нет. За счёт краевого бюджета обеспечивается закуп топлива для социальных объектов (больниц, школ, детсадов, интернатов). С учётом остатков прошлого сезона на конкурсных торгах нужно закупить 192 тысяч тонн угля, но на середину июля заявок от поставщиков на аукцион не поступило (конечный срок приёма заявок — 1 августа, — ред.).

Но в целом в профильном министерстве говорят, что «подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду осуществляется в соответствии с установленными графиками» и выражают уверенность, что она будет завершена до 15 сентября. Впрочем, эту оптимистичную уверенность жители края слышат каждый год, а потом у нас вдруг случаются размороженные Кусаки и почти пустые угольные площадки в момент наступления морозов. Пора бы уже сломать эту порочную практику.

К слову сказать, аварийный запас материально-технических средств на объектах ЖКХ в регионе сформирован на уровне 100%. Хоть за это можно не беспокоиться.