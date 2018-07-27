Археологи создали 3D-модель башни, простоявшей под водой в Крыму более 1500 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 июля. / ТАСС /. Участники подводной археологической экспедиции в Крыму , которые исследуют античный город Акра, построили 3D-модель башни, найденной под водой в районе Керченского пролива. Об этом рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН , действующего в Санкт-Петербурге, Сергей Соловьев

Башня была частью оборонительной системы древнего города, который скрылся под водой после изменения уровня Черного моря более 1500 лет назад.

"Башня, которая датируется приблизительно IV веком до н.э., была обнаружена во время наших прошлых экспедиций, в этом году мы ее заново расчистили и продолжили исследования. Одну треть ее раскопали, чтобы понять конструкцию — там в основании очень интересные деревянные клети, сложенные из больших дубовых балок. Мы теперь используем метод фотограмметрии — под водой делается съемка, и потом обрабатывается в специальной программе, с помощью которой можно строить 3D модели", — рассказал ТАСС Соловьев.

Археолог отметил, что раскопки башни прекращены, чтобы предотвратить ее разрушение морским течением. «Ниже ее основания не идем, хотя там очень интересный слой — не хотим углубляться, иначе башня не устоит при штормах. Поэтому мы сейчас займемся ее консервацией, будем ее укреплять мешками с песком, чтобы ее не разметало штормами», — сказал Соловьев.

На основе отснятого под водой материала уже создана ее трехмерная электронная модель, с помощью которой можно продолжить изучение башни дистанционно, сообщил историк.

Карта подводного города

Археологи уже начали составлять топографическую карту Акры, которая занимала территорию приблизительно 3,5 гектара. Они постепенно заполняют ее новыми данными, полученными в результате раскопок. Археологи обследовали две стены и одну башню, ведут поиск остальных оборонительных сооружений и исследуют городскую застройку.

Небольшой портовый город Акра, который, по версии ученых, основали выходцы из крупнейших городов Боспорского государства — Нимфея или Пантикапея, занимал северо-восточную оконечность мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом).

Город входил в состав Боспорcкого государства до начала IV в. На рубеже старой и новой эры Акра почти полностью ушла под воду в результате трансгрессии Черного моря. Территория античного города в настоящее время почти полностью погружена в море, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке, превратившей устье реки в современное озеро Яныш.