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Саратовские дачники обсудили перезревшие проблемы
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Саратовские дачники обсудили перезревшие проблемы 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в министерстве сельского хозяйства области прошло заседание общественного совета. На нем обсуждали развитие агропромышленного комплекса, а также проект закона Саратовской области «О государственной поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Саратовской области».
Принять документ надо в короткие сроки. Но в бюджете региона на 2019 год не заложены денежные средства на это.
Сегодня саратовские огородники и садоводы говорили о том, что новый документ не защищает интересы дачников. Негде продавать излишки урожая. Дачники должны оформить документы на индивидуальное предпринимательство. А лицензия стоит дорого — 26 тысяч.
Не учтены многие моменты продовольственной безопасности региона. Сейчас в регионе 2643 садовых товариществ. По всем ним необходимо сделать дорожную карту. Нужно делать мониторинг где есть, а где отсутствуют подъездные дороги, вода, газ. Региону необходима целевая программа поддержки садоводческих товариществ. Например, в Татарстане на поддержку огородников выделяют в год 500 миллионов.
В России сейчас 60 миллионов дачников, а раньше было на 10 миллионов больше. Сами дачники говорят, что их проблемы перезрела.
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