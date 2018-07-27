Саратовские дачники обсудили перезревшие проблемы

Сегодня в министерстве сельского хозяйства области прошло заседание общественного совета. На нем обсуждали развитие агропромышленного комплекса, а также проект закона Саратовской области «О государственной поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Саратовской области».

Принять документ надо в короткие сроки. Но в бюджете региона на 2019 год не заложены денежные средства на это.

Сегодня саратовские огородники и садоводы говорили о том, что новый документ не защищает интересы дачников. Негде продавать излишки урожая. Дачники должны оформить документы на индивидуальное предпринимательство. А лицензия стоит дорого — 26 тысяч.

Не учтены многие моменты продовольственной безопасности региона. Сейчас в регионе 2643 садовых товариществ. По всем ним необходимо сделать дорожную карту. Нужно делать мониторинг где есть, а где отсутствуют подъездные дороги, вода, газ. Региону необходима целевая программа поддержки садоводческих товариществ. Например, в Татарстане на поддержку огородников выделяют в год 500 миллионов.