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Глава Мордовии предложил создать туристический маршрут по городам ЧМ
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Глава Мордовии предложил создать туристический маршрут по городам ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец в Москве 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи Ольга Голодец поддержала предложение Владимира Волкова о разработке межрегиональных туристических маршрутов по типу «Золотого кольца» по городам, принимавшим международный турнир. Соответствующее поручение было дано министерству культуры.
В продолжение темы прошло обсуждение вопросов наследия чемпионата, эффективного использования созданной инфраструктуры, в том числе спортивной. Глава Мордовии попросил у зампреда поддержать создание в Саранске федерального детского футбольного центра. Напомним, с 2007 года в республике функционирует межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья.
Также участники совещания обсудили участие Мордовии в национальном проекте «Культура», который разрабатывается в рамках реализации указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он будет содержать три основных направления. Первое — инфраструктурные инвестиции: финансирование строительства и ремонта учреждений культуры. Второе — развитие и воспитание творческих кадров. И третье — цифровая культура: виртуальные концертные залы, музеи, трансляция культурных мероприятий через интернет.
По словам Владимира Волкова, проект очень значим для жителей сельской глубинки. Он отметил, что Мордовия примет максимальное участие в его реализации, в том числе на условиях софинансирования из республиканского бюджета.
В частности, Мордовия в рамках национального проекта планирует строительство, ремонт и модернизацию большого количества сельских учреждений культуры, оснащение музыкальных школ и школ искусств необходимыми инструментами и материалами, приобретение передвижных культурных центров (автоклубов), которые будут обслуживать сельские поселения, не имеющие стационарных учреждений культуры.
Кроме того, в небольших населенных пунктах планируется оснастить кинозалы современным оборудованием с возможностью демонстрации фильмов в 3D. Также в ходе встречи Владимир Волков заручился поддержкой вице-премьера в предоставлении средств из федерального бюджета на капитальный ремонт Государственного театра кукол Республики Мордовия и реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Алмаз» Лямбирского района под Республиканский центр татарской культуры.
Фото: ФедералПресс / Сергей Спицын
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