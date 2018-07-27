Донским охотникам разрешили убить шесть сотен оленей и косуль 

На Дону разрешено охотиться на оленей и косуль
На Дону в августе откроется сезон охоты. Лимит на отстрел диких животных опубликовали на сайте донского правительства. В списке лесных обитателей, на которых можно охотиться — олени, лоси, косули и барсуки.
Согласно постановлению, на Дону обитает около 2,5 тысяч барсуков. Из них охотники смогут убить максимум 74 особи. Из 4080 косуль — 349 особей, из 288 ланей — 9, из 402 лосей — 26, из 1966 пятнистых и европейских оленей — 239. — Лимит вводится с 1 августа 2018 по 1 августа 2019, — сказано в распоряжении губернатора Ростовской области. В документе есть информация о том, в каких районах обитают животные, на которых можно охотиться. Самая большая популяция барсуков — на территории Советского района области, косуль — на территории Каменского района.