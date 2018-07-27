Донским охотникам разрешили убить шесть сотен оленей и косуль

На Дону разрешено охотиться на оленей и косуль

На Дону в августе откроется сезон охоты. Лимит на отстрел диких животных опубликовали на сайте донского правительства. В списке лесных обитателей, на которых можно охотиться — олени, лоси, косули и барсуки.