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На территории Украины нашли скелет женщины с черными отметинами
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На территории Украины нашли скелет женщины с черными отметинами 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная команда исследователей из Польши и Украины обследовала курганы, расположенные недалеко от реки Днестр. В одном из них они обнаружили скелет женщины, захороненный 4,5 тысяч лет назад. Ученые заметили на костях предплечий черные отметины, которые, как они предполагали, сделали животные, но дальнейший анализ показал, что их нанесли люди уже после погребения. Об открытии сообщает сайт ScienceAlert со ссылкой на журнал Baltic-Pontic Studies, в котором должна появиться статья.
Химический анализ, проведенный сотрудниками Университета имени Адама Мицкевича в Познани (Польша), показал, что черные рисунки появились благодаря человеку. По словам специалистов, черное вещество, похожее на смолу, вероятно, приготовили из древесины.
Danuta Żurkiewicz
Исследователи считают, что орнамент нанесли после смерти женщины. Более того, они предполагают, что спустя какое-то время после захоронения могилу раскапывали, чтобы повторить рисунок, но кости после процедуры сложили обратно в соответствии с анатомическим строением.
Michal Podsiadlo
Археологи сообщили, что народы, жившие в Приднестровье 4,5 тысяч лет назад, вели кочевой образ жизни. Они преодолевали на телегах большие расстояния, поэтому исследователи не находят останки домов. По этой же причине люди того периода хоронили умерших в высоких курганах. Ранее ни в одном из них ученые не находили скелетов с такими необычными отметинами. Они считают, что черные рисунки символизируют важность женщины для остальной части общины. На момент смерти ей было от 25 до 30 лет.
Ранее в Италии археологи нашли скелет средневекового мужчины, руку которого заменял нож. Из-за вживленного протеза деформировались кости плеча и предплечья.
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