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В Югре геофизики создали радиационную угрозу населению
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В Югре геофизики создали радиационную угрозу населению 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Против ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в ходе проверки природоохранное надзорное ведомство выявило, что на предприятии неправильно хранились и использовались радиационные источники, предназначенные для работы в скважной аппаратуре при проведении геофизических исследований.
В частности, источники ионизирующего излучения эксплуатировались и размещались на производственной базе в Мегионе без специального хранилища и необходимого в этом случае санитарно-эпидемиологического заключения. Временное хранилище для радиационных источников не было отражено в действующей лицензии на их эксплуатацию.
Кроме того, юридическое лицо эксплуатировало источники ионизирующего излучения, соответствие работ с которыми не подтверждено установленным заключением.
В адрес руководителя ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» было внесено представление. И поскольку нарушение правил обращения экологически опасных веществ создает угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде, было возбуждено уголовное дело.
На момент публикации новости комментарий ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» агентству получить не удалось.
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