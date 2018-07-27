В Самарской области нашли более 500 боеприпасов рядом с фермой

САМАРА , 27 июл — РИА Новости . Более 500 артиллерийских боеприпасов различных калибров обнаружили сотрудники ФСБ рядом с животноводческой фермой в поселке Нур Самарской области , сообщает пресс-служба управления по региону. "Сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, прилегающего к животноводческой ферме в поселке Нур Волжского района Самарской области. В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 миллиметров до 152 миллиметров) в количестве 511 штук", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, саперы 15-й мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ вывезли снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожили. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как снаряды появились рядом с фермой, а также лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.