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Сотрудники ФСБ взорвали минный арсенал в лесу в Самарской области
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Сотрудники ФСБ взорвали минный арсенал в лесу в Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В небо поднялся столб из огня и дыма
Сотрудники УФСБ России по Самарской области нашли в поселке Нур Волжского района склад боеприпасов. Артиллерийские снаряды калибром от 30 до 152 миллиметров лежали неподалеку от животноводческой фермы.
Опасная находка могла взорваться в любой момент
— Такие виды боеприпасов предназначены для минометных установок. 511 снарядов могли взорваться в любой момент, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.
Масштабы находки поразили силовиков
Мины аккуратно сложили в автомобиль
Утилизировать опасную находку чекистам помогли 15 саперов мотострелковой бригады миротворческих сил Министерства обороны России. Бойцы группы разминирования вывезли снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта, наложили на них заряды и взорвали мины в лесополосе.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые могли оставить боеприпасы в поселке Нур Волжского района.
Это уже не первая находка самарских чекистов. Весной 2018 года они обнаружили 52 единицы огнестрельного оружия и около 36 000 патронов различного калибра в поселке Стройкерамика. Также сотрудники ФСБ сумели отыскать схрон с оружием в 63-м регионе. Силовики изъяли из оборота тротил, гранаты и пистолеты.
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