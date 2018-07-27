Сотрудники ФСБ взорвали минный арсенал в лесу в Самарской области

В небо поднялся столб из огня и дыма

Сотрудники УФСБ России по Самарской области нашли в поселке Нур Волжского района склад боеприпасов. Артиллерийские снаряды калибром от 30 до 152 миллиметров лежали неподалеку от животноводческой фермы.

Опасная находка могла взорваться в любой момент

— Такие виды боеприпасов предназначены для минометных установок. 511 снарядов могли взорваться в любой момент, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Масштабы находки поразили силовиков

Мины аккуратно сложили в автомобиль

Утилизировать опасную находку чекистам помогли 15 саперов мотострелковой бригады миротворческих сил Министерства обороны России . Бойцы группы разминирования вывезли снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта, наложили на них заряды и взорвали мины в лесополосе.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые могли оставить боеприпасы в поселке Нур Волжского района.

Это уже не первая находка самарских чекистов. Весной 2018 года они обнаружили 52 единицы огнестрельного оружия и около 36 000 патронов различного калибра в поселке Стройкерамика. Также сотрудники ФСБ сумели отыскать схрон с оружием в 63-м регионе. Силовики изъяли из оборота тротил, гранаты и пистолеты.